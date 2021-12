Cidade transforma-se em reino da folia

O Carnaval de Salvador começa, oficialmente, nesta quinta-feira, 7, às 19h no circuito Osmar (Campo Grande). Embora às 17h30 já tenha desfiles na Barra (circuito Dodô), é no Campo Grande que o prefeito ACM Neto vai entregar, simbolicamente, o comando da cidade ao Rei Momo Léo Boy.

Em seguida, tem a apresentação, sem cordas, da banda Chiclete com Banana. O desfile do Chiclete está programado para começar às 20 horas e tem como destino final a Praça Castro Alves onde vai tocar ao lado da banda Oito7Nove4. Após a passagem do Chiclete com Banana começa o desfile dos blocos especializados em samba.

A programação nessa linha é iniciada com o tradicional Alerta Geral, que irá desfilar por volta das 21h, trazendo artistas como Dudu Nobre, Fora da Mídia, Delcio Luiz, Fundo de Quintal, Neto Bala e Juliana Ribeiro.

Outras atrações do samba são o É o Tchan (Pagode Total- 21h15), além de Edil Pacheco (Milenar- 22h45) e Nelson Rufino (Amor e Paixão - 23h15). A festa do Campo Grande conta com Tonho Matéria ( Bloco da Capoeira- 21h45); e o afro Bankoma (22h15),

No circuito Dodô, a primeira agremiação a desfilar será o Bloco Baby, puxado por Gilmelândia às 17h45. Em seguida tem Coco Bambu com Asa de Águia (18h) e D+ Nana Banana ao som da Timbalada (19h05).

A estreia do circuito Dodô tem o trio sem cordas do projeto É Massa com a banda Na Net, às 20h15 , e a banda Eva puxando o bloco Nu Outro (22h). A festa para a pipoca será ampliada com Luiz Caldas, às 22h35, e Pablo, estrela do Arrocha, com Seu Maxixe e convidados às 22h50.

Expectativa - Com a missão de comandar a cidade durante os dias de folia pelo segundo ano consecutivo, o Rei Momo, Léo Boy, diz que não vê a hora da festa começar. "É uma honra participar novamente desta festa bonita. Mal posso esperar para subir no trio e receber a chave da cidade ao lado do Chiclete com Banana, que é uma banda que admiro muito. Sou fã", disse o rei.

Com 138 quilos distribuídos em 1,85 m, Léo Boy, que trabalha como agente comunitário de saúde, venceu, com 247 votos, 13 candidatos. A expectativa também é grande para o prefeito ACM Neto. Segundo ele, o Carnaval de 2013 será apenas uma prévia da festa de 2014. "Na Quarta-feira de Cinzas iniciaremos o planejamento do Carnaval de 2014. Durante todo o ano, vamos realizar reuniões quinzenais para avaliar, discutir e fazer propostas para tornar a festa do ano seguinte inovadora", acrescentou o prefeito.

