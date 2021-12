Chuva atrapalha desfile de blocos infantis no Campo Grande

A chuva que atingiu Salvador na manhã desta terça-feira, 4, até as 11 horas, atrapalhou o desfile de blocos infantis no Circuito Osmar (Campo Grande), último dia de folia.

Com atraso de quase uma hora, o único a desfilar, dos três blocos programados, foi o Ibéji. Segundo a presidente do bloco, Lúcia da França, a chuva atrapalhou a chegada dos foliões, em sua maioria moradores de bairros populares.

Presentes no cronograma divulgado pela prefeitura, Rathaplan e Pierrot de Plataforma não se apresentaram até o início da tarde.

A pequena Gisele Borges, de seis anos, era uma das mais animadas na abertura do circuito. Sambando e dançando muito ao som da atração do bloco, Viola de Doze, ela é experiente no Carnaval: saiu no bloco Ibéji em todos os seis anos de sua vida.

"Ela que pede todos os anos e começou a sair no carnaval com um ano de idade", diz a mãe de Gisele, Magda Bordes. O motivo de tanta animação, a pequena tem na ponta da língua: "Porque eu gosto muito de dançar e sambar", diz Gisele.

Com cerca de 2 mil crianças foliãs, o bloco Ibéji, como todos os blocos infantis, é um programa de família. Crianças de até 16 devem estar acompanhadas de adultos.

Foi o caso de Maria de Fátima Nascimento, que veio com os filhos, o marido, a sogra e a cunhada. "As crianças adoram, se divertem. Não querem mais sair na pipoca, só no bloco", diz Nascimento.

Cuidados

Para sair com crianças pequenas no Carnaval, as mães presentes redobram os cuidados. A advogada Sheila Vieira trouxe o filho de apenas um ano de idade. "Antes de sair de casa, passo o filtro solar e hidrato ele em todo o percurso", afirmou.

Já Maria de Fátima Nascimento, lembrou de anotar o nome, endereço e telefone de contato dos pais no cartão de identificação de seus dois filhos.

