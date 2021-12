Chico César se apresenta no circuito Barra-Ondina

O músico paraibano Chico César estará entre as atrações do Furdunço, na segunda-feira de Carnaval, 3 de março, no Circuito Dodô (Barra/ Ondina).

O movimento, que estreia este ano, na sexta-feira, 28, às 13h, no circuito Osmar (Campo Grande), vai levar para as ruas desde artistas consagrados como Luiz Caldas, Carlinhos Brown e Baby Consuelo a entidades de pequeno e médio porte.

No Furdunço, além atrações como o Microtrio e o Coreto Elétrico, haverá o resgate de iniciativas criativas de antigos carnavais como a Saborosa e a Caetanave, marco da festa nos anos 1970.

Terá também a presença do grupo Quabales, Baiana System, Alavontê, Palhaços do Rio Vermelho, entre outros.

