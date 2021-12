Chico César puxa Microtrio na Barra

No último dia do carnaval de Salvador, o Circuito Dodô (Barra-Ondina) começa sua festa em ritmo de ressaca. Por volta das 15 horas desta terça-feira, 12, o Microtrio abriu os desfiles puxado por Chico César. Em seguida, o projeto Retrofolia 2013, com a banda Retrofoguetes e os músicos Morotó Slim, Paulo Chamusca e Kaverna.

Ainda são aguardado para esta terça, entre outras atrações Araketu - que já desfila no circuito -, com Tatau; bloco Pirraça, com o sertanejo Gustavo Lima; Me Ama, com André Lélis; Me Abraça, puxado por Durval Lélis da banda Asa de Águia; Daniela Mercury e Cláudia Leite.

