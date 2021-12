Chiclete em clima de 'bye bye' investe em hits do passado

Um Carnaval com repertório à moda antiga. Assim o Chiclete com Banana, que puxou o bloco Nana Banana, abriu o circuito Dodô (Barra-Ondina) na tarde desta sexta-feira, 28. Como este ano a banda se despede do cantor e guitarrista Bell Marques, a preferência foi relembrar os velhos hits da banda que tem mais de três décadas de história.

Até o céu acizentado, sem aquele sol escaldante de uma tarde do verão, pareceu ajudar a dar um clima de nostalgia, onde os fãs, conhecidos como chicleteiros, cantavam junto com Bell canções como Ele Não Monta na Lambreta, Foi por Esse Amor e Selva Branca. Apesar da expectativa de despedida, até Ondina o cantor, que anunciou a saída em setembro do ano passado, não comentou o fato e só destacou o repertório.

"Este ano estamos cantando as canções bem antigas porque as pessoas querem matar a saudade", disse o cantor que, em seguida, entoou: "jogue a vida, arrisque tudo e curta esse amor", primeiros versos do clássico Eu Quero Amar Você.

Fãs - Chicleteira desde os 18 anos, a nutricionista Carina Barbosa, 25, disse que vai atrás de Bell onde ele for: "Troquei de escala no trabalho em Macaé (RJ) por 15 dias para estar aqui. Ele merece. Vai ser o melhor carnaval de todos porque vai ser com despedida".

As irmãs Ana, 20, e Ieda Queiroz, 27, saíram do Mato Grosso pela terceira vez pela vontade de serem chicleteiras na avenida. "Ontem (anteontem) a gente foi no show dele e estava todo mundo da banda saudosista. É triste, mas vão ter dois agora: Bell e o Chiclete", destacou Ieda.

Mas nem todo mundo aprovou o primeiro dia da banda no circuito. O administrador Pedro Gomes, 32, reclamou de estrutura. "O trio do Chiclete sempre foi marcado pela inovação e hoje a banda está como um trio independente qualquer", reclamou o administrador.

