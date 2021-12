Chiclete com Banana arrasta multidão na Avenida

O Chiclete com Banana entrou na Avenida arrastando uma multidão na noite desta quinta-feira, 7. A banda entrou na avenida por volta das 20h20, após a cerimônia de entrega da chave da cidade.

Bel iniciou a apresentação com a música "Amore" e explicou a escolha do repertório. "Iniciamos o desfile cantando esta música para desejar um carnaval de muito amor. É a primeira vez que cantamos ela", disse.

O prefeito da cidade, que ACM Neto segue no trio do Chiclete com Banana, aproveitou o momento para desejar um bom Carnaval aos foliões. "Quero desejar um ótimo carnaval. Nosso Rei Momo já está com a chave, então é ele quem manda durante os próximos seis dias", se diverte Neto.

O projeto especial do Chiclete com Banana sem cordas desfila pela Avenida Sete e segue até a Praça Castro Alves onde acontece o encontro com a banda OITO7NOVE4.

