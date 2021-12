Chiclete canta músicas de outros artistas no Circuito Dodô

À frente do bloco Camaleão, a banda Chiclete com Banana despontou no Circuito Dodô (Barra-Ondina), por volta das 16h20, desta segunda, 11. Diferente dos últimos carnavais, Bell Marques trouxe para as ruas músicas de outros artistas, como "Dançando" (Ivete Sangalo), "Esse Cara Sou Eu" (Roberto Carlos) e "Tá a fim de namorar"(Oito7Nove4).

Diversos barcos estão ancorados na orla da capital. Os tripulantes acompanham os sucessos do Chiclete, que está acompanhado do cantor e ator global, Tiago Abravanel. O clima, até o momento, é de paz no circuito.

Logo após a saída de Chiclete será a vez da cantora Ivete Sangalo animar o Barra-Ondina, por meio do bloco "Coruja".

