Chiclete abre os trabalhos no 2º dia de festa na Barra

O Chiclete com Banana abriu os trabalhos da folia no circuito Dodô (Barra / Ondina), nesta sexta-feira, 28, pouco depois das 15h. A banda se despede neste Carnaval do vocalista e guitarrista Bell Marques.

Depois, Timbalada e Claudia Leitte deram sequência à folia no cirtuito. Ainda passaram pelo circuito A banda Oito7Nove4, Márcio Victor, que comandou o trio independente sem cordas do Psirico, e bloco Alô Inter, puxado por Tomate.

Na terça à noite, Bell estreia carreira solo no bloco Vumbora, mas à tarde, no Campo Grande, faz seu último desfile com o Chiclete, ao lado da cantora Valesca Popozuda.

