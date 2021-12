Cerca de 2.500 ambulantes são licenciados para o Carnaval

Cerca de 2.500 ambulantes foram licenciados pela prefeitura de Salvador para trabalhar no comércio informal no Carnaval. Esse total, conforme o executivo municipal, inclui 1.175 postos de isopor no Circuito Dodô (Barra/Ondina) e outros 1.085 no Osmar (Campo Grande).

Os demais licenciados são barracas padronizadas, baianas de acarajé, vendedores de pipoca, sorvete, água de coco e gelo, entre outros. No Circuito do Campo Grande, dos 1.085 ambulantes com isopor licenciados, 715 vão trabalhar em pontos fixos e outros 360 volantes.

Já no Circuito Dodô, 771 estão autorizados para atuar com isopor fixo, enquanto 404 vão vender seus produtos circulando pela área. A prefeitura informou que todos passaram por treinamento sobre temas como higiene e manipulação de alimentos.

Segundo a titular da Secretaria Municipal da Ordem Pública (Semop), Rosemma Maluf, todos os ambulantes que trabalharão durante o Carnaval devem seguir normas como evitar a preparação de alimentos na rua, utilizar espetos e alimentos acondicionados em vidro, utilizar apenas material descartável e atender às regras de higiene.

Quem descumprir as normas pode ter o equipamento e mercadoria apreendidas, autorização suspensa e alimentos impróprios para consumo descartados na hora, além de receber multa que varia de R$97,07 a R$129,44, a depender da infração cometida.

Este ano, o cadastramento dos ambulantes, que se encerrou na última sexta-feira, 7, foi realizado pela internet. Para garantir a licença, além de levar os documentos exigidos pela Prefeitura como CPF e RG, eles quitaram o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) cujo valor variou a depender da atividade de cada trabalhador informal.

