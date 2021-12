Centenário de A Tarde é tema do Alô Imprensa

Evento tradicional do primeiro dia oficial do Carnaval de Salvador, a feijoada Alô Imprensa 2013 terá como tema o Centenário do jornal A TARDE. O evento será realizado no dia 7 de fevereiro. A festa reúne jornalistas de vários estados, além de artistas e celebridades e terá cerca de mil convidados.

O centenário do jornal será destaque na decoração do lounge do Forte de São Diogo, em frente ao Porto da Barra, onde ocorre a feijoada. Grandes painéis mostrarão ao público as capas mais importantes da história do jornal.

Homenagem - O jornalista Paulo Brandão, organizador da feijoada, lembra que poucos periódicos no Brasil e no mundo chegaram aos 100 anos, conquista que fez merecer a homenagem. "A TARDE também consegue aliar tradição com modernidade", constata o jornalista.

Anualmente, uma pessoa ou grupo é homenageado. Na edição do ano passado, o escritor baiano Jorge Amado foi o escolhido pela representação da Bahia em seus trabalhos.

Denúncias - O evento é realizado há 24 anos, com o intuito de entreter profissionais da área de comunicação. O acesso é permitido apenas para convidados que recebem a camiseta-convite.

Esta é a oitava edição que acontece no Forte de São Diogo - antes, o evento ocorria no antigo Hotel Meridien, hoje Pestana, no bairro do Rio Vermelho. O comando musical ficará por conta da banda de música baiana Pirigulino Babilake. O grupo já tinha se apresentado na feijoada do ano passado.

Origem - A Alô Imprensa surgiu de uma observação de Brandão: "Durante o Carnaval, os jornalistas enfrentam muito trabalho. Então, resolvi criar um momento de confraternização especial para a categoria", contou Brandão. Quanto à escolha da quinta-feira de Carnaval, Brandão explica que a data não foi aleatória: é o único dia da festa em que as demandas ainda não são tão intensas.

"O primeiro Alô Imprensa foi há mais de duas décadas e, naquele tempo, a quinta-feira de Carnaval ainda não tinha tantas atrações como ocorre hoje. Isso começou há mais ou menos 10 anos", lembra Paulo Brandão.

adblock ativo