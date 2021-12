Carnaval terá novo estacionamento e linha especial de ônibus

Além dos espaços "Zona Azul" distribuídos pelas localidades próximas aos circuitos do Carnaval, quem for de carro para a festa vai contar com uma novidade este ano: o estacionamento da Arena Fonte Nova, com capacidade para 1.600 veículos.

De acordo com informações da Assessoria Geral de Comunicação da prefeitura, o local vai funcionar durante todos os dias, das 13h às 6h, com tarifa única de R$ 35.

Quem optar pela Arena, ganhará uma pulseira de acesso a uma linha especial de ônibus, que fará o transporte até os locais da festa, tanto na Barra-Ondina quanto no Campo Grande. Ao todos, serão seis ônibus disponíveis, com saídas ocorrerão a cada 15 minutos.

A linha expressa partirá da Arena Fonte Nova, passando pela Av. Centenário (até o último retorno), seguindo pela Av. Garibaldi para retornar ao estacionamento do estádio de futebol. Os ônibus farão paradas apenas no final da avenida Centenário (na altura do Victoria Center), e na avenida Garibaldi, perto do Instituto de Geociências.

