Carnaval terá mais de 20 mil PMs e aeronaves na segurança

A operação da Polícia Militar (PM) durante o Carnaval vai contar com 20.806 policiais e bombeiros, além de três helicópteros, um avião e um motoplanador. Os detalhes da ação foram apresentados nesta quarta-feira, 19, em evento com a participação do governador Jaques Wagern, do secretário de Segurança Pública, Maurício Barbosa, e o comandante geral da PM, coronel Alfredo Castro.

A folia de momo será monitorada por 150 câmeras integradas ao Centro de Controle no Parque Tecnológico, onde vão concentrar as informações sobre segurança pública. O governo vai empregar R$ 32 milhões na área de segurança durante a festa.

