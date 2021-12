Carnaval terá 200 câmeras e equipamento de monitoramento

Convênio firmado entre a Companhia de Governança Eletrônica de Salvador (Cogel) e a Secretaria da Segurança Pública (SSP) vai garantir o compartilhamento de imagens de mais de 200 câmeras espalhadas nos circuitos do Carnaval deste ano.

Desde dezembro de 2013, toda a fibra ótica que atende à prefeitura de Salvador tem passado por requalificação.

Segundo Cláudio Maltez, diretor da área técnica da Cogel, o órgão fará, com apoio da Marinha do Brasil, a prova técnica de um equipamento israelense de monitoramento para ser utilizado durante os dias da festa.

Trânsito

Nos seis dias do reinado de Momo, a população contará com internet wi-fi pública disponibilizada em diferentes pontos dos circuitos pela NET em parceria com a prefeitura. A imprensa terá acesso a dois pontos indoor no circuito Osmar (Centro).

Durante o ano, a Cogel monitora a cidade, auxiliando os agentes da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) e da Guarda Municipal.

A Central de Videomonitoramento da Cogel, que fica na sede do órgão, em Ondina, conta, ainda, com a participação da Polícia Militar.

