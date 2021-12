Carnaval: Sucom divulga aprovados em concurso

A Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo (Sucom) publicou, nesta quinta-feira, 20, o resultado do processo seletivo simplificado para a contratação temporária de fiscais para o período de Carnaval.

Os convocados deverão comparecer nesta quinta e sexta, 21, na sede da Sucom, na avenida Antônio Carlos Magalhães, nº 3244, Caminho das Árvores, no 18º andar do Edifício Thomé de Souza.

Os aprovados devem realizar vistorias em camarotes, balcões e praticáveis. Os fiscais também devem notificar, autuar, embargar, interditar e coordenar a demolição de qualquer obra, evento ou atividade irregular durante a folia.

Os documentos necessários e a lista de convocados para o Regime Especial de Direito Administrativo (Reda) podem ser acessadas no site da Secretaria de Gestão.

