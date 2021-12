Carnaval: Sesab aponta redução de 30,8% em atendimentos

A Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) registrou 150 atendimentos durante o Carnaval, da sexta, 28, até esta quarta-feira de cinzas, 5. No mesmo período do ano passado, foram 217 atendimentos, o que representa uma redução de 30,8%. O Hospital Geral do Estado (HGE) ficou com o maior número de atendimentos, 103, em seguida o Hospital Ernesto Simões Filho, com 21, e a Unidade de Emergência do Curuzu, com 12 atendimentos.

Os casos de agressão física foram responsáveis pelo maior número de atendimentos com 83 casos, seguidos de queda com 26, intoxicação com 10, arma de fogo e branca com 8 cada, informou a secretaria.

As duas ocorrências de maior gravidade aconteceram na madrugada de sábado, uma nas proximidades dos Aflitos, quando um folião foi atingido por arma de fogo e foi a óbito pouco depois de dar entrada no HGE e a outra no circuito Barra-Ondina, quando uma turista alagoana, 50 anos, sofreu uma parada cárdio-respiratória, sendo socorrida por profissionais de saúde ainda no local, mas não resistiu e foi óbito no circuito.

