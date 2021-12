Carnaval: Sambô e Harmonia do Samba animam camarote

A banda Sambô já confirmou presença no Carnaval de 2014 em Salvador. Ela será atração do Camarote do Reino, no circuito Dodô (Barra-Ondina), na segunda-feira, 3 de março, quinto dia da festa.

Formado por San (nos vocais e percussão), Sudu Lisi (na bateria), Ricardo Gama (nos teclados), Júlio Fejuca (no cavaquinho, guitarra, banjo e vocais) e Zé da Paz (no pandeiro e vocais), o grupo promete trazer um rock-samba diferenciado para os baianos. Clássicos do rock and roll - como Sunday Bloody Sunday, do grupo U2, e Satisfaction (I Can't Get No), dos Rolling Stones - também fazem parte do repertório.

Outra atração que também já confirmou presença no camarote foi o grupo baiano Harmonia do Samba. Xanddy e sua banda serão responsáveis por animar os foliões do espaço na terça-feira, dia 4. Eles prometem relembrar os antigos sucessos do grupo ao longo destes 20 anos de carreira.

Harmonia do Samba é uma das atrações do espaço em Ondina (Foto: Raul Spinassé | Ag. A TARDE)

Conforme já havia sido divulgado, o pagodeiro Thiaguinho também estará no Carnaval. Ele fará a festa do camarote na quinta e sexta-feira. O domingo fica por conta da animação da Timbalada.

