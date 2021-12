Carnaval pode ganhar mais um dia após votação de internautas

A cervejaria Ambev, por meio da marca Skol, lançou uma competição na internet oferecendo um dia a mais de Carnaval para a mais votada dentre nove cidades. Votando em um quiz (www.skol.com.br/diadofico), o internauta escolhe se Salvador, Recife, Olinda, Florianópolis, Laguna, Manaus, Belo Horizonte, Ouro Preto ou São Luiz do Paraitinga (no interior paulista) terão um dia a mais de folia, com tudo pago pela marca. A votação vai até 21 de fevereiro, com resultado divulgado no mesmo endereço eletrônico. A Ambev é uma empresa de capital aberto, com sede em São Paulo.

