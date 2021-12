Carnaval movimenta R$ 1 bilhão em Salvador

A Secretaria de Turismo do Estado da Bahia estima em R$ 1 bilhão o retorno financeiro obtido com o Carnaval de Salvador em 2014. Turistas brasileiros, estrangeiros, além dos próprios baianos deixaram, somente no aeroporto 400 mil pessoas durante os 6 dias de folia. Os cruzeiros marítimos, segundo a Setur, trouxeram 15 mil visitantes.

Um montante de 87% dos turistas veio de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Sergipe. Os estrangeiros vieram da Argentina, EUA, Itália, Alemanha, França e Reino Unido.

Em média, cada turista gastou R$ 2 mil, sendo R$ 373 por dia. Os gastos envolveram compra de pacote com hospedagem e bilhetes aéreos. Durante a festa, compra de abadás e camarotes foram os maiores investimentos, juntamente com alimentação e transporte.

Houve turista que gastou R$ 15 mil entre aluguel de embarcações, hotéis e camarotes top de linha. Os que gastaram menos, ficando em casa de parentes e amigos, chegaram a 40% dos visitantes.

A média de permanência na capital foi de sete pernoites e o circuito preferido, o Dodô (Barra/Ondina).

adblock ativo