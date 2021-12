Carnaval: Licenciamento de camarotes ainda é pequeno

A menos de 10 dias para o Carnaval, o licenciamento para a montagem de camarotes ainda é pequeno na Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom). Com uma perspectiva de licenciar 52 camarotes, mesmo número do ano passado, até esta terça-feira, 29, apenas 31 deles procuraram o órgão para requerer o termo de autorização para a montagem das estruturas.

Uma vez iniciada essa montagem, os equipamentos serão submetidos a constantes vistorias até a liberação do alvará. Há 15 anos trabalhando com fiscalização da festa baiana, Everaldo Freitas, Coordenador de Carnaval da Sucom, lembra que o objetivo é abrigar os foliões de maneira segura. "Temos 60 técnicos trabalhando diariamente na fiscalização destas estruturas. Eles verificam se os espaços estão de acordo com a legislação vigente e o projeto apresentado à superintendência quando solicitado o licenciamento", conta.

Além de autorizar a instalação de camarotes nos circuitos da festa, a Superintendência também é responsável pela fiscalização de praticáveis e tapumes, do uso de publicidades em blocos e trios e o funcionamento de balcões.

Licenciamento - As empresas que pretendem licenciar camarotes, praticáveis e similares devem comparecer à Central de Licenciamento de Eventos (CLE), no 18º andar da sede do órgão (Av. ACM, Empresarial Thomé de Souza, Iguatemi), o quanto antes. Segundo Everaldo Freitas, quanto mais cedo for iniciada a montagem, melhor. "Quanto antes a vistoria começar, menor a chance de algum tipo de improviso. Haverá tempo de fazer um programa bem feito junto à Sucom, mais elaborado e seguro", alerta. O órgão atende de segunda a sexta-feira, entre 9h e 17h.

Freitas lembra ainda que, entre as exigências para a liberação da montagem, é necessário que o trabalho esteja sob a responsabilidade de um engenheiro civil com cadastro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (Crea-BA). Caso o órgão encontre alguma irregularidade, a empresa terá entre 24 h ou 48 h para solucionar o problema, sob pena de autuação ou embargo da obra, podendo ainda ter que pagar multa. O camarote só é liberado para uso após uma fiscalização final e entrega de um adesivo de liberação para funcionamento.

Já os interessados na instalação de balcões, tapumes de proteção e exploração de atividades comerciais nos circuitos carnavalescos deverão se licenciar através da Central de Atendimento (CAT), de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

As informações detalhadas sobre todos os tipos de licenciamento para o período do Carnaval podem ser encontradas no site da Sucom (www.sucom.salvador.ba.gov.br). Basta clicar em "Serviços" e, em seguida, "Carnaval".

Mutirões - Com o objetivo de assegurar a restauração e manutenção dos passeios, de orientar os responsáveis por camarotes quanto à importância do licenciamento de atividades e publicidades e sobre os cuidados com as vias públicas na hora de montar e desmontar as estruturas, a Sucom realizará um mutirão de fiscalização da Operação Pré-Carnaval 2013 nas quartas-feiras (30/1 e 6/2) que antecedem a festa.

Fiscais da Gerência de Fiscalização Urbanística e Segurança (Gefis) vão observar o estado das marquises, e se necessário, emitirão notificações aos responsáveis pelo espaço, impedindo que elas sejam usadas, evitando acidentes. Os técnicos vão se concentrar no Barravento, às 9h, e, em seguida, partir para os circuitos Dodô (Barra - Ondina) e Osmar (Campo Grande - Castro Alves).

