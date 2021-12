Carnaval: inscrições para ambulantes reabrem nesta quarta

A prefeitura de Salvador informou nesta terça-feira, 28, que reabriu as inscrições para ambulantes que desejam trabalhar durante o Carnaval deste ano. Os interessados devem realizar o procedimento pelo site www.ambulante.salvador.ba.gov.br, a partir das 10h desta quarta-feira, 29.

Também é preciso comparecer à sede da Secretaria Municipal da Ordem Pública (Semop), localizada na Rua 28 de Setembro, na Baixa dos Sapateiros, entre os dias 3 e 7 de fevereiro. Com o procedimento realizado pela internet, os interessados já saberão o dia e horário em que deverá comparecer à sede do órgão, evitando, portanto, a formação de filas.

A prefeitura informou que o número de vagas é ilimitado, para viabilizar que todos os trabalhadores ambulantes estejam licenciados. Todos receberão equipamentos padronizados, o que facilitará a identificação durante as fiscalizações da Semop durante a festa.

Ainda conforme a prefeitura, os licenciados terão à disposição sanitários refrigerados em trailers localizados em pontos estratégicos dos circuitos, além de um kit com caixa térmica, boné, lona ou sombreiro fornecidos pela cervejaria patrocinadora.

Para garantir zona de exclusividade, a prefeitura informou que montará 65 pórticos de acesso ao longo dos arredores dos circuitos, 30 deles no Barra-Ondina e 35 no Campo Grande. As entradas serão controladas em parceria com a Polícia Militar (PM), como aconteceu no Réveillon Salvador 2014, na Praça Cairu.

