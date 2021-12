Carnaval é tema de exposição no Pelourinho

A exposição O Carnaval e a Imagem da Cidade abre nesta terça-feira, 11, na Casa do Benin, espaço vinculado à Fundação Gregóro de Mattos (FGM). A mostra será composta por imagens do Arquivo Histórico Municipal, visando expor fotografias históricas do Carnaval, festa que se transforma com o passar dos anos.



Os registros apresentados mostram a evolução a partir dos anos 50, caracterizado pelos desfiles de carros alegóricos de entidades e clubes sociais de Salvador. Essas e outras curiosidades sobre a festa do Rei Momo poderão ser conferidas entre os dias 11 de fevereiro e 17 de março, das 10h às 18h, na Casa do Benin, no Pelourinho, com entrada gratuita.

