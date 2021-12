Carnaval de Salvador tem cota de patrocínio de R$ 3,82 mi

O Carnaval 2013 de Salvador garante repasse, por parte do governo do Estado, de cota de patrocínio no valor de R$ 3,82 milhões para a prefeitura organizar a festa, que espera arrecadar do setor privado cerca de R$ 17,7 milhões até o dia o início da folia.

A assinatura de contrato de patrocínio oficial da folia baiana ocorreu na tarde desta quarta-feira, 9, na sede da Governadoria, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), e contou com a presença do governador Jaques Wagner e do prefeito ACM Neto, que lamentou garantir a festa, no mínimo, com a mesma estrutura do ano passado. "Este ainda não é o Carnaval dos sonhos. Vamos instituir um grupo para pensar o próximo", declarou Neto.

Segundo o prefeito, o Executivo municipal vai investir R$ 30 milhões na organização deste ano. ACM Neto se comprometeu em estudar uma forma de melhorar a equação financeira da folia, com a atração de mais apoio da iniciativa privada, com o intuito de fazer um Carnaval mais democrático. "A população pode ficar certa de que todos os serviços para a organização do evento será oferecido e eu já espero que 2013 seja melhor que 2012", diz.

Ainda no evento, representantes da Ambev, do banco Itaú e da Petrobras venceram a concorrência, por intermédio do consórcio MAGO/OCP (empresa responsável pela comercialização das cotas de patrocínio da festa), e farão investimentos em torno de R$ 4,4 milhões.

Patrocinador oficial do Carnaval, o Governo, segundo Wagner, vai investir, no total, R$ 55 milhões em ações nas áreas de segurança e infraestrutura, dentre outras, além de garantir a visibilidade com merchandising e publicidade junto as empresas privadas.

No encontro, o governador ressaltou a importância da festa, que divulga a capital baiana para o Brasil e o mundo, além de gerar emprego, renda e movimentar setores da economia como restaurantes, hotéis e transportes.

* Com informações de Flávia Calmon

