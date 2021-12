Carnaval da pipoca ganha o reforço de novos artistas

Grandes nomes do cena musical decidiram dar mais espaço para o Carnaval do folião pipoca. Depois de Chiclete com Banana, Timbalada e Saulo, que, no ano passado, inovaram e foram para o circuito do Campo Grande sem cordas, este ano outros artistas tomaram a mesma decisão. Quem saiu ganhando foi o folião, que não precisa pagar pelo abadá para seguir alguns ídolos nos circuitos oficiais da festa.



Márcio Victor, Léo Santana, Tatau, Ludmillah Anjos, Magary, banda Mametto, Armandinho, Lazzo Matumbi, Sarajane e Harmonia do Samba são alguns dos que já confirmaram que vão fazer o Carnaval para o povão.

Chiclete com Banana repete a iniciativa e, novamente, abre o Carnaval na quinta-feira, no circuito Osmar (Campo Grande), com um arrastão sem a presença de cordeiros.

Na sexta-feira, dia 8, será a vez do Psirico comanda o arrastão da paz, só que dessa vez na Barra. "Estamos realizando nosso sonho, que é fazer um arrastão da paz no dia de Oxalá, sexta de Carnaval, de graça, para o povo", conta Márcio Victor, aproveitando para pedir que quem for atrás do trio vá de branco e leve mensagens com apelo social. "É uma forma também de pedir menos violência. Queremos uma festa sem apartheid, sem discriminação", explica o vocalista.

Também na sexta-feira, no circuito Dodô (Barra/ Ondina), Ludillah Anjos, que participou do The Voice Brasil, vai comandar o trio Cantos do Brasil. Participam outros integrantes do reality show.

Léo Santana é outro que está empolgado com a derrubada das cordas. O cantor vai comandar o "Arrastão do Parangolé", no sábado de Carnaval. "A galera vai curtir o melhor de Léo Santana e Parangolé sem cordas, esse é o meu presente para o meu povo, mais um sonho realizado, tocar para o povão, de graça, no Carnaval de Salvador", celebra o pagodeiro.

Com a volta de Tatau, o Araketu também resolveu aderir ao modelo do bloco sem cordas. No domingo da folia, a banda vai comandar o "Pipoca Afro", no Campo Grande.

No último dia da maior festa de rua do planeta, será a vez da Chica Fé, que sairá no lugar do Cheiro de Amor, arrastando o povo. Em seguida, será a vez de Saulo Fernandes, fazer a sua última apresentação a frente da Banda Eva. Assim como no ano passado, o cantor vai participar do encontro dos trios. "Vai ser a terça da pipoca, vai ser a da despedida", avisa.

As crianças também vão poder curtir na pipoca. Mesmo sem informar qual será a dia que vai animar o trio independente, a banda Black Semba Kids, composta pelos filhos e sobrinhos do cantor Magary, participará do projeto dos blocos sem cordas. "Estamos em negociação, só falta decidir a data, devido à agenda. Mas, vai acontecer", garante Luciene, irmã de Magary e assessora do grupo.

Arrastões - A novidade não se resume à queda das cordas dos blocos de trios. O já tradicional arrastão da Quarta-feira de Cinzas, que conta com Ivete Sangalo, Timbalada e Carlinhos Brown, este ano ganha mais um artista.

Igor Kannário, que segue em carreira solo, promete uma festa especial para quem trabalha nos seis dias da folia. "Quero fazer a festa da galera que faz o Carnaval acontecer: catadores de latinhas, cordeiros, vendedores. A galera do gueto, que nem eu", diz.

