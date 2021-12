Carnaval: confira a programação do segundo de festa

No segundo dia oficial de festa do carnaval de Salvador, nesta sexta-feira, 8, os foliões vão curtir atrações como Cláudia Leite, Daniela Mercury, Chiclete com Banana, Timbalada e Psirico. No circuito Dodó (Barra/Ondina), a folia começa a partir das 10h, com o Trio Happy. Já no Campo Grande (circuito Osmar), onde o primeiro bloco está programado para as 17h, a Banda Olodum e o grupo Harmonia do Samba estão entre as principais atrações.

No circuito batatinha, no Pelourinho, a festa fica por conta de bandas como Saydi Bamba, Relíquias Africanas, Afro Liberdade e Convidados, Agbara, entre outras. A primeira atração, a banda Boka Loka, que se apresentará no bloco Alternativo da Paz, está marcada para as 16h.

