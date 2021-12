Carnaval começa com Psirico no Campo Grande e Asa na Barra

A preitura divulgou a programação do Carnaval 2014 de Salvador. Na quinta-feira, 27, o prefeito ACM Neto vai entregar as chaves da cidade ao Rei Momo, ao som do Psirico, sem cordas para o folião pipoca, a partir das 19 horas, no circuito Osmar.

O desfile, este ano, vai começar nas imediações do Hotel Sheraton da Bahia, com encerramento na Praça Castro Alves, onde acontece a dispersão dos blocos.

Depois do Psirico, a banda Araketu, com o tema "É diferente. É carnaval de Salvador - 40 anos de Blocos Afro", abre caminho para o Carnaval de Salvador, com a presença de ícones dos blocos afro.

Também na quinta, no ciruito Osmar, o Carnaval começa às 17h30, com o bloco Baby / É Massa, com Asa de Águia, Timbalada, Saulo Fernandes, Leo Santana e Parangolé, Baby Brasil e Pedro Baby na sequência.

