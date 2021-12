Carnaval começa com percussão do Stomp em Salvador

O Carnaval em Salvador já começou, nesta quarta-feira, 26. No palco montado em frente ao Farol da Barra, o grupo britânico Stomp e os garotos do grupo social Quabales abriram os festejos às 18h.

Em seguida o Bailinho de Quinta anima os foliões com as marchinhas de antigos carnavais.

Ainda se apresentam no palco o grupo Olodum Mirim, Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) e Baby do Brasil.

Após os shows, 30 bandas de fanfarra comandarão o primeiro dia de folia no circuito Sérgio Bezerra, que vai do Farol da Barra até o Morro do Cristo.

adblock ativo