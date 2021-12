Carnaval: Aeroportos se preparam para aumento de passageiros

Na véspera do feriadão, muitos foliões se preparam para o carnaval e outros usam os dias de folga para descansar. Independentemente do objetivo do passageiro, as equipes de fiscalização e manutenção dos aeroportos aguardam o aumento do movimento. No Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília, de sexta-feira, 28, à Quarta-Feira de Cinzas (5), o crescimento do número de passageiros deve ser 7% em relação ao registrado no mesmo período de 2013, com a movimentação de 241 mil pessoas durante a semana.



O aeroporto da capital federal é operado pela concessionária Inframérica, que informa que reforçará as equipes de atendimento ao cliente durante a semana, terá equipes de plantão e aumento do efetivo para suportar a demanda. Além disso, segundo a concessionária, 30% dos novos sistemas de check-in compartilhado estarão em funcionamento para auxiliar as companhias aéreas e haverá o acréscimo de uma esteira de bagagem para atender aos voos internacionais.



No Aeroporto de Viracopos, em Campinas, a expectativa é que o movimento este ano cresça 10% em relação ao carnaval do ano passado, quando 100.203 passageiros passaram pelo terminal. Para o Aeroporto de Guarulhos, também concedido à inciativa privada, não foi divulgada uma estimativa do número de passageiros.



A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), estatal que administra 63 aeroportos no país, estima que 3,1 milhões de passageiros passem por seus terminais a partir de amanhã, até a Quarta-feira de Cinzas. Isso representa um aumento de 10,3% em relação ao carnaval do ano passado, quando 2,8 milhões de pessoas utilizaram seus aeroportos.



Segundo a Infraero, será acionado um plano de ação para manter a fluidez das operações nos terminais de passageiros, com reforço nas equipes de segurança e operações, além do acompanhamento constante de equipamentos essenciais, como esteiras e pontes de embarque.



A partir de hoje (27), até o próximo dia 9, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) intensificará sua atuação em nove aeroportos brasileiros, com reforço na fiscalização e na prestação de informações aos passageiros: Guarulhos (SP), Galeão (RJ), Brasília (DF), Congonhas (SP), Santos Dumont (RJ), Salvador (BA), Porto Seguro (BA), Recife (PE) e Confins (MG). Serão mobilizados 114 servidores extras, entre inspetores de aviação civil e técnicos.



Como em outros períodos de alta temporada, a Anac orienta as companhias a não praticar overbooking (venda de passagens acima da capacidade do avião), a reservar aeronaves extras, bem como a adotar outras medidas com o objetivo de manter a regularidade das operações. Serão emitidos dois boletins diários com o acompanhamento do percentual de atrasos e cancelamentos nos nove aeroportos em que será desenvolvida a Operação Carnaval 2014.



Caso algum passageiro se sinta prejudicado ou tenha seus direitos desrespeitados e não consiga resolver o problema com a empresa aérea, a Anac orienta que ele procure o órgão de defesa do consumidor ou o Poder Judiciário para obter a reparação de danos. É importante também registrar a reclamação na Anac que, analisando cada caso, poderá autuar a companhia, se comprovadas as irregularidades.



A agência tem canais de comunicação destinados a receber manifestações pela internet, pelo telefone 0800 725 4445 (que funciona 24 horas, com atendimento em português, inglês e espanhol) ou nos núcleos regionais de Aviação Civil localizados nos principais aeroportos.



A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) informa que também faz fiscalizações nas rodoviárias em períodos de grande movimentação de passageiros. Para registrar reclamações, a Central de Atendimento, no número 166, também funciona ininterruptamente.



A movimentação de carros particulares nas rodovias também será fiscalizada pela Polícia Rodoviária Federal. A assessoria informa que deve divulgar até amanhã mais informações sobre a Operação Carnaval.

adblock ativo