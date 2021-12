Carnaval 2014 terá alteração no circuito do Campo Grande

O prefeito ACM Neto anunciou na manhã desta segunda-feira, 13, em entrevista coletiva, que o circuito Osmar terá o percurso alterado no Carnaval de 2014, saindo da Rua Chile e seguindo até o Campo Grande. A mudança acontecerá se for comprovada a viabilidade através de estudos técnicos.

De acordo com Neto, a prefeitura vai trabalhar para que a mudança aconteça, para permitir a valorização da Salvador antiga, além de aproveitar a fotografia da Rua Chile durante o dia e do Campo Grande durante a noite.

"É preciso ter mais equilíbrio entre os circuitos do Carnaval. O redesenho do Campo Grande é exatamente para dar valor, dar peso a esse circuito. Quem sabe, essa mudança faça do Campo Grande o principal circuito do Carnaval", disse por meio da assessoria.

O prefeito afirmou que a ideia é levar os blocos afros, que desfilam na Rua Carlos Gomes, para o Afródromo - novidade que será implantada em 2014. Caso não seja possível, o desfile desses blocos será mantido no mesmo circuito.

ACM Neto destacou durante a entrevista a economia na festa deste ano. Foram reduzidos cerca de R$ 4 milhões, em comparação ao carnaval de 2012. De acordo com o prefeito, a cidade exige disciplina financeira e a organização do Carnaval precisava dar o exemplo.

Um grupo de trabalho foi montado com a presença das secretarias envolvidas com o planejamento e execução para a folia do próximo ano e os trabalhos já foram iniciados. O grupo terá a coordenação do secretário de Desenvolvimento, Cultura e Turismo, Guilherme Bellintani.

