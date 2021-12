Carnaval 2013: vistoria de trios terá início no dia 23

Os trios elétricos e carros de apoio que vão transitar no circuito do Carnaval 2013 de Salvador vão começar a ser vistoriados a partir do 23. Durante a inspeção serão testados e verificados o sistema de freios, os equipamentos contra incêndio, a qualidade dos pneus, o tamanho e altura dos trios, instalações sanitárias internas, entre outras exigências, com o objetivo de garantir a segurança das pessoas que trabalham no circuito e foliões da festa.

Os trios que apresentarem alguma irregularidade na vistoria terão até o prazo final da inspeção - 8 de fevereiro - para apresentar o veículo ajustado. Os equipamentos vistoriados e liberados recebem um adesivo de regularização, que autoriza os veículos participarem do Carnaval.

No Portal Oficial do Carnaval 2013 (www.carnaval.salvador.ba.gov.br) está disponível para download as cartilhas de veículo e de blocos, com informações sobre aspectos técnicos e mecânicos das perícias, além de taxas e impostos a serem recolhidos.

A Central Única de Vistorias do Carnaval 2013 vai funcionar das 8h às 18h, no Parque de Exposições, na Avenida Paralela, com a presença do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA), Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (Crea-BA), Departamento de Polícia Técnica do Estado da Bahia (DPT-BA) e Instituto de Criminalística Afrânio Peixoto (ICAP), Corpo de Bombeiros, Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Prevenção à Violência (SESP), as Secretarias Municipal e Estadual da Fazenda (Sefaz), Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE-BA) e Departamento de Polícia Metropolitana (Depom).

