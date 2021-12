Carnaval 2013: rodovias federais terão operação especial

Entre a meia-noite da próxima sexta-feira, 8, e as 22h da quarta-feira de cinzas, 13, a Viabahia, concessionária que administra a BR-324 e a BR-116, realizará a Operação Carnaval 2013, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Agência Nacional de Trasportes Terrestres.

A ação tem como objetivo reduzir os transtornos decorrentes de um possível aumento do tráfego pelas rodovias no período da festa. Durante o feriado, a concessionária montará plantões com equipes de segurança viária e de conservação, com todos os recursos disponíveis aos usuários. O quadro de funcionários nas praças de pedágio será ampliado caso seja necessário.

A previsão é de que mais de 500 mil veículos circulem pelos trechos administrados pela VIABAHIA (BR-324 - Salvador até Feira de Santana e BR-116 - Feira de Santana até a divisa com Minas Gerais) durante todo o período do feriado.

