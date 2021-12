Carla Perez se recusa a cantar "Lobo Mau" na Avenida

A dançarina e cantora Carla Perez se recusou a cantar a música "Lobo Mau", sucesso do grupo O Báck, neste sábado, 13, após o público do bloco infantil Algodão Doce pedir a canção no final do Circuito Osmar, no Campo Grande. "Desculpem, eu trabalho com as crianças, sou mãe, tenho filhos. Quero cantar músicas que vocês pedem, mas tenho respeito pelas crianças. Tem muito lobo mau que é mau mesmo por aí", justificou a mãe de Camilly Vitória e Victor Alexandre, que acompanhavam a apresentação.

A polêmica em relação à canção começou após a divulgação de que o cantor Tatau, ex-Ara Ketu, teria dito que não cantaria "Lobo Mau" porque a música faria alusão à pedofilia. A letra diz "Sou o lobo mau, sou o lobo au, au....vou te comer, vou te comer, vou te comer" e em outra parte, cita Chapeuzinho Vermelho, "menina danada, merenda boa, feita pela vovozinha".

Criançada - O bloco infantil Algodão Doce abriu o terceiro dia de Carnaval no Campo Grande com uma hora de atraso, às 11 horas. Carla Perez puxou os mais de dois mil pequenos foliões do bloco Algodão Doce. Com público e animação de dar inveja aos blocos de "gente grande", o grupo mirim se diverte com o tema Super-Heróis.

Figurinistas e coreógrafos encarnam Mulher-Maravilha, Batman, Robin, Super-Homem e Homem-Aranha. Algumas crianças também se fantasiam dos seus personagens preferidos, apesar da roupa oficial do bloco ser o abadá.

Carla Perez, que veste uma roupa vermelha, sem deixar claro que personagem interpreta, cantou "Ilariê", "Libera Geral" e "Toda boa". Ela dividiu o trio com o apresentador Yudi Tamashiro do programa Bom Dia & Cia, do SBT, que animou o público com funk.



*Com redação de Paula Pitta | A TARDE On Line

adblock ativo