Carla Perez anima gratuitamente pequenos foliões no Pelourinho

Os foliões mirins vão contar com uma programação especial de Carnaval nos dias 13 e 14 de fevereiro, durante a folia de Momo. A cantora e apresentadora Carla Perez vai comandar a festa dos pequenos no espaço infantil localizado na Praça das Artes, no Centro Histórico da capital baiana.

A artista prepara um repertório para as suas duas apresentações no Pelourinho com as mais conhecidas músicas do axé, pagode e samba-de-roda. Até o ano passado, os shows gratuitos de Carla eram realizados no Passeio Público, no Campo Grande, onde era montado o espaço infantil do Carnaval.

Bloco - Nos outros dias da festa, a ex-dançarina do É o Tchan vai puxar o bloco Algodão Doce, no Circuito Osmar, no Campo Grande, a partir das 10h. O tema do bloco deste ano será Super Herói e a cantora vai usar fantasia de uma das heroínas de desenho animado, mas não revela qual.

Como nos anos anteriores, o marido de Carla e padrinho do Algodão Doce, Xanddy, vai cantar para os foliões do Algodão Doce. A cantora e apresentadora ainda vai contar com a presença do apresentador Yudi Tamashiro, do "Bom Dia & Cia", do SBT, em seu trio.

