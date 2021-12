Campo Grande terá prévia do Afródromo no Carnaval 2013

Os foliões do circuito Osmar (Campo Grande) assistirão uma prévia do que está sendo preparado para o Afródromo em 2014. O projeto, encabeçado por Carlinhos Brown, acontecerá este ano como um desfile único dos blocos participantes. A exibição está marcada para as 11h do domingo de Carnaval.

O grupo desfilará sem cordas e contará com integrantes de 11 blocos e artistas do movimento afro, a exemplo de Ilê Aiyê, Cortejo Afro, Muzenza, Timbalada e o próprio Brown. O anúncio foi feito na tarde de ontem, em coletiva para divulgar o Afródromo e prestar esclarecimentos sobre o projeto. Os desfiles dos blocos que integram o projeto e estão programados para os outros dias da festa seguem a escala normal do Carnaval.

Planejamento - Durante o evento, o secretário municipal de Desenvolvimento, Turismo e Cultura, Guilherme Bellintani, afirmou que a ausência de planos concretos de limpeza, saúde e segurança impediram a realização do Afródromo este ano na região do Comércio. Outro empecilho, segundo o secretário, foi o contrato com os patrocinadores. "A 30 dias da festa, a prefeitura percebeu que seria impossível montar uma operação efetiva para que o projeto se realizasse", disse.

O secretário também assinou um acordo, previamente formalizado pelo prefeito ACM Neto, comprometendo-se a instalar o Afródromo no próximo ano. Para garantir que isso aconteça, Bellintani afirmou que o Carnaval passará por uma reformulação econômica, de maneira a faturar mais e custar menos. "A intenção é encerrar a gestão de quatro anos com uma conta positiva ou ao menos se pagando", explicou.

O idealizador Carlinhos Brown, por sua vez, lamentou o adiamento do projeto, mas explicou que entendia os problemas enfrentados pelo prefeito. Ainda assim, cobrou o empenho da nova gestão com o compromisso assumido e garantiu que a proposta irá se efetivar em 2014. "Nós não vamos tomar outra rasteira no ano que vem. Por enquanto, humildemente, disciplinadamente, aceitamos [a decisão da prefeitura]", disse.

Independência - Sobre a polêmica envolvendo o Conselho do Carnaval (Comcar), que afirmou não ter sido informado do projeto, Brown disse que a entidade foi convidada para o evento de apresentação do Afródromo ao então prefeito João Henrique, mas não compareceu. Ele ainda afirmou que a Liga dos Blocos Afro, um dos organizadores do projeto, não depende juridicamente do Comcar para levar à frente seus projetos.

"Não dependemos mais de atravessadores. Estamos respeitando o que já existe e vamos continuar trabalhando, mas o que existe vai repensar e passar a nos respeitar". Questionado sobre um possível investimento na área do Comércio, que seria valorizada com o projeto, Brown negou que tenha qualquer outro imóvel na localidade além do Museu du Ritmo.

Valorização - Outro ponto importante da coletiva foi a reafirmação da importância do Afródromo para a valorização da cultura negra. O projeto viria para compensar a já antiga queixa dos afoxés, que afirmam não ter visibilidade e espaço com a atual organização da festa. "Nós viemos para trazer à luz os blocos e manifestações que ficam na marginalidade", disse o presidente da Liga dos Blocos Afro e do Cortejo Afro Alberto Pita.

Ele também afirmou que um dos objetivos do Afródromo é resgatar o Carnaval dos anos 50 e 60, trazendo para as ruas o clima familiar e a estética dos carros alegóricos.

Apesar da ideia de inclusão enunciada por Pita, alguns afoxés ficaram de fora do projeto e afirmam não ter sido convidados para integrá-lo. Esse é o caso dos blocos afro Filhas de Olorum e Luaê.

Segundo o presidente da Federação Nacional dos Afoxés, Nadinho do Congo, alguns blocos ainda não estão bem organizados, o que seria um empecilho para sua participação. "Mas, com organização, haverá espaço", disse.

*Colaborou Juracy dos Anjos

