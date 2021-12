Camarotes têm até o dia 23 para remover estruturas

Os responsáveis por estruturas montadas para o Carnaval tem até o dia 23 de fevereiro para removê-las das ruas que formaram os circuitos da festa baiana. Segundo a Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom), conforme o Estatuto do Carnaval (Decreto 20.505/2009), camarotes, praticáveis, balcões, entre outros, têm até 10 dias após a Quarta-feira de Cinzas para serem desmontados.

Caso a determinação não seja respeitada, os responsáveis serão punidos com o pagamento de uma multa diária no valor de R$ 2.158,15. A Sucom informou que, este ano, 46 camarotes foram licenciados pelo órgão - 40 no Circuito Dodô (Barra-Ondina) e seis no Circuito Osmar (Campo Grande - Avenida).

Ainda segundo a legislação, a responsabilidade desses estabelecimentos também envolve ações de preservação e manutenção da área pública onde estavam localizados. De acordo com o órgão, após a retirada das estruturas, eles têm mais 10 dias para fazer os reparos necessários, sob pena de multa, cujo o valor será definido a depender da área estragada.

adblock ativo