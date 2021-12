Camarotes são oásis de conforto no Carnaval de Salvador

Eles surgiram aos poucos, discretos e hoje estão cada vez mais presentes e luxuosos no Carnaval de Salvador. Estrategicamente posicionados nos circuitos de uma das maiores festa do mundo, os camarotes proporcionam ao folião uma visão privilegiada da festa. Inspirados nas marquises de residências e na vontade de reunir os amigos, eles foram ganhando forma e insfraestrutura, principalmente, a partir da década de 80, quando todos queriam assistir ao desfile dos blocos que, no circuito Osmar (Campo Grande) começa em frente ao Teatro Castro Alves, segue rumo à Avenida Sete de Setembro e retorna pela Avenida Carlos Gomes.

Joaquim Nery, diretor da Central do Carnaval, lembra que desde muito tempo era comum ver as pessoas nas sacadas e varandas dos prédios, ou ainda, espremidas nas janelas para ver os trios passarem. "Grupos de amigos alugavam apartamentos próximo ao circuito e os transformavam em camarotes. E até hoje isso ainda acontece muito", conta.

Apesar dos camarotes já existirem no bairro do Campo Grande - a Casa D'Itália e estacionamento do Teatro Castro Alves há anos se tornaram palcos para eles -, foi em 1993, um ano após surgir o Circuito Dodô (Barra-Ondina), que a festa começou a mudar.

A promotora de eventos Licia Fábio, responsável por organizar o camarote de Daniela Mercury desde seu surgimento, em 1995, lembra que os primeiros camarotes na Barra foram os das cervejarias Antarctica e Brahma, que trouxeram para o Carnaval de Salvador, além do glamour, a "guerra das cervejas", já presenciada desde 1992 em seus luxuosos camarotes no Carnaval do Rio de Janeiro.

Com a fusão das cervejarias e nascimento da Companhia de Bebidas das Américas (AmBev), em 1999, a disputa chegou ao fim. Em 1995, Daniela Mercury lançou seu espaço. "Daniela queria um lugar onde pudesse abrigar a imprensa, amigos e convidados. Desde o início, o conceito foi esse", recorda a promoter.

"Artistas nacionais e internacionais começaram a estar presentes no Carnaval de Salvador para conhecer a nossa festa", conta Nery. Ele recorda que a ideia de trazer convidados de fora trouxe também patrocinadores e uma cobertura da mídia mais intensa."Passamos a ter mais ênfase na divulgação da festa", diz.

Foi aí que a ideia de se comercializar esses espaços virou um negócio. "O espaço que havia disponível no circuito da Barra-Ondina tornou possível esse novo modelo de camarotes. Depois disso, aos poucos, foram surgindo outros. Alguns presentes até hoje", ressalta.

Além de Daniela, Ricardo Chaves, Ivete Sangalo, Asa de Águia, Chiclete com Banana, Jammil, Gilberto Gil, Claudia Leitte também levaram seus nomes para os espaços.

Nei Ávila, diretor do Camarote do Reino, que tem a imagem associada ao grupo Asa de Águia, enxerga os camarotes não só como uma opção para quem quer assistir a festa, mas também como mais um serviço para os foliões que querem estender a animação. "Começamos a ver a necessidade de oferecer um serviço a mais para os associados dos blocos. Agora, depois que o bloco acaba, eles têm a opção de ir para o camarote. É uma continuidade da festa", conta. Em relação à qualidade, Nei assemelha os espaços hoje às festas em clubes de anos atrás.

Marcelo Rangel, diretor da Axé Mix, acredita que a presença dos camarotes, trios, blocos e do folião pipoca resulta na pluralidade do Carnaval e, consequentemente, no sucesso de ser a maior festa popular do mundo. "Os camarotes são responsáveis por trazer pessoas que talvez não tivessem mais como curtir a festa. Pessoas que gostam do Carnaval, mas não aguentam mais correr atrás do trio e hoje preferem a tranquilidade e o conforto que o camarote oferece", diz.

Nery acredita que a presença dos camarotes ajudou a mudar a imagem do Carnaval de Salvador. Para ele, o Carnaval passou a ser uma festa da qual muitas pessoas de fora passaram a querer participar.

Negócio - Considerados por muitos a legitimação da exclusão social, a presença dos camarotes na festa baiana está mais que consagrada. No ano passado, a Superintendência de Ordenamento do Solo do Município (Sucom) licenciou 52 montagens de camarotes. Para este ano, a expectativa do órgão que o número se repita, embora, até esta terça-feira, 29, a menos de 10 dias do Carnaval, apenas 31 deles deram entrada no pedido de licenciamento.

Paulo Miguez, professor do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências da Universidade Federal da Bahia (Ufba), vê os camarotes como uma extensão dos blocos e o negócio mais promissor do Carnaval. "Pelo tamanho da festa, é natural que haja negócios. E é bom que haja, pois gera emprego, renda. O problema é quando o negócio passa a mandar na festa".

Miguez declara que não é contra o surgimento de camarotes. "Não acho os camarotes uma coisa ruim para Carnaval. O que eu sou radicalmente contra é a ocupação de espaços públicos para a montagem dos camarotes", conta. Ele também diz que, quando o assunto é luxo e infraestrutura, esses espaços já oferecem esses serviços com qualidade, mas acredita que ainda devem crescer mais.

A mesma ideia é compartilhada pelo diretor da Central do Carnaval. Joaquim Nery diz que a ideia é sempre oferecer um padrão de qualidade máxima. "Hoje, os nossos não deixam a desejar em nada. Os camarotes estão em processo de crescimento. Eles tiveram uma grande expansão em 2004 e 2005, mas ainda vão oferecer muito mais", acredita.

O diretor da Axé Mix, no entanto, lembra que cabe aos empresários que investem nos circuitos não esquecer que para tudo existe um limite. "Não pode exagerar. Tem que lembrar que o Carnaval não são os camarotes, mas tudo junto. Principalmente as pessoas que estão nas ruas e os trios", ressalta Rangel. Ele conta, por exemplo, que a retirada da passarela de acesso a um dos camarotes para artistas do trio ocorreu porque os organizadores entenderam que era um ótimo serviço para quem estava no camarote, mas prejudicava os foliões que estavam na rua e atrasava o desfile dos blocos no circuito.

Além de oferecer visão privilegiada para a festa, muitos camarotes hoje oferecem boates e shows particulares, spa com massagem, salão de beleza, área de customização de abadá, buffet de restaurantes renomados na cidade, entre muitos outros serviços. Há aqueles que oferecem até passeio de helicóptero com direito a vista panorâmica da festa nos circuitos Dodô (Barra/Ondina) e Osmar (Campo Grande), além da Baía de Todos-os-Santos.

Expectativas - Em relação às expectativas sobre as vendas dos camarores, os diretores estão otimistas e prevêm recuperação no faturamento, pois no ano passado, a greve da Polícia Militar, que só chegou ao fim poucos dias antes do Carnaval, acabou afetando o turismo baiano e, consequentemente, as vendas. Na época, o presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagens, Pedro Galvão, divulgou que cerca de 10% do total dos pacotes fechados foram cancelados desde o início da paralisação.

Nei Ávila não informou números sobre o Camarote do Reino, mas ressaltou a importância de reconquistar os turistas. "Tivemos uma baixa nos números no ano passado, mas acredito que este ano vamos recuperar. Não podemos deixar o turista perder esse destino. Temos que reconquistar esse público". diz.

O diretor da Axé Mix também preferiu não citar números, pois o ano passado foi uma situação atípica. Porém, garante que as vendas estão aquecidas. "Estamos otimistas", comenta Marcelo Rangel.

Já o diretor da Central do Carnaval, Joaquim Nery, informou que, no mês de janeiro já houve crescimento de 10% nas vendas, em relação ao mesmo mês em 2012. "As vendas vêm agradando. Esperamos crescer entre 13% e 14% este ano", relata.

Sobre o valor arrecadado com as vendas, os diretores não tocam no assunto, mas, no ano passado, uma reportagem na Revista da Metrópole relatou o faturamento de alguns camarotes do Carnaval de Salvador. Segundo a matéria, o Camarote Salvador faturou R$ 14,4 milhões, enquanto que o Reino da Folia e o Nana Banana arrecadaram R$ 7,2 milhões e R$ 6,2 milhões, respectivamente.

