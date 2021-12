Camarotes do Carnaval 2013 começam a ser vistoriados

Começaram a ser fiscalizadas, nesta quarta-feira, 16, as estruturas montadas para o Carnaval 2013, além das condições de calçadas e marquises. De acordo com a Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo (Sucom), a Operação Pré-Carnaval tem ações direcionadas ao licenciamento e fiscalização de camarotes, balcões, praticáveis, tapumes e palcos.

No total, cerca de 60 homens, entre gerentes, subgerentes, fiscais, vistoriadores e motoristas participaram da da operação nos dois principais circuitos da festa (Barra-Ondina e Campo Grande). Foram verificadas as condições das tubulações e marquises. As zonas de perigo e as estruturas em risco serão notificadas para que os problemas sejam solucionados antes do início da maior festa de rua do mundo.

Os mutirões de fiscalização vão ocorrer todas as quartas-feiras até o a folia de Momo.

