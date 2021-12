Camarote Harém vai ter shows de Alinne Rosa, Pablo e Psirico

O Camarote Harém divulgou a grade de atrações para o Carnaval 2015. Nos cinco dias de festa, vão passar pelo camarote, localizado no circuito Barra/Ondina, nomes como Wesley Safadão (sexta), Alinne Rosa (sábado), Pablo (domingo), Neto LX (segunda-feira) e Psirico (terça-feira).

Com capacidade para 2.500 pessoas, o espaço oferece serviço 'all inclusive', com whisky, vodka, energético, roskas, tequila, cerveja Itaipava, vinhos, espumantes, refrigerantes e água, além de um buffet. Além disso, o camarote dispõe de arena de show e boate climatizadas, DJ's e posto médico.

Os ingressos podem ser adquiridos na sede da produtora Diva, localizada no Shopping Boulevard 161, no Itaigara. Os valores são: sexta-feira R$ 790 (masculino) e R$ 640 (feminino); sábado R$ 740 (masculino) e R$ 590 (feminino); domingo R$ 690 (masculino) e R$ 590 (feminino); segunda-feira R$ 690 (masculino) e R$ 550 (feminino); terça-feira R$ 690 (masculino) e R$ 550 (feminino)

