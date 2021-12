Camarote de Ronaldinho é liberado após pagamento de taxa

O camarote de Ronaldinho Gaúcho, que havia sido embargado por fiscais da Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom), foi liberado pelo órgão no início da noite desta sexta-feira, 28, após pagamento de taxa à prefeitura.

A proibição para abertura do espaço ocorreu porque o camarote não havia pago as taxas para a instalação e exploração da atividade durante o Carnaval.

O camarote de Ronaldinho, previsto para ser inaugurado nesta sexta, também já havia enfrentado problemas por falta de pagamento de fornecedores na última quarta, 26.

O outro camarote que havia sido embargado pela Sucom nesta sexta, o Bahia Mix, localizado em frente ao Cristo, na Barra, também foi liberado após pagar as devidas taxas.

adblock ativo