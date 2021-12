Camarote de Daniela homenageia futebol

Solteira em Salvador, Daniela Mercury não vai dar mole neste Carnaval. Além de confirmar sua saída com o trio sem cordas no sábado, a rainha já definiu o tema do Camarote Casa DM deste ano. O espaço, um dos mais concorridos da cidade, vai transformar a área de convivência, no piso inferior, num platô em formato de campo de futebol.

Em cima haverá uma mega-arquibancada, que reforça o conceito de arena e aumenta a visibilidade da festa para os convidados. Com o tema Copa das Confederações, a cantora vai homenagear uma das suas paixões: o futebol.

