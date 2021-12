Camarote andante de Brown voltará à Barra

Depois de uma pausa estratégica para defender com unhas e dentes a criação do Afródromo, no ano passado, o Cacique do Candeal retoma projeto do Camarote Andante. E, para este ano, o dia de desfile já está garantido: será na segunda de Momo, no circuito Dodô (Barra-Ondina).

O horário, no entanto, ainda é um incógnita. Segundo a assessoria da Empresa de Turismo (Saltur), a definição só será feita 15 dias antes do Carnaval, quando a programação será divulgada.

Como sempre, Carlinhos Brown promete surpresas para o desfile, que ainda estão guardadas a sete chaves.

Mas, apesar de reviver o projeto na Barra, o multi-instrumentista baiano não esquece do Afródromo, que será mais uma vez no centro da cidade, dentro do processo de revitalização do circuito Osmar (centro).

O desfile dos blocos afros será no domingo, na segunda e na terça, a partir das 18h. Um horário bem nobre, se comparado ao desfile de 2013, quando saíram ao meio-dia.

Alberto Pitta, presidente da liga dos afros, afirma que o desfile contará com um comboio formado por cerca de 23 agremiações, além do Ilê Aiyê, Cortejo Afro, Comanche e Apaches do Tororó, que celebra 45 anos.

Com relação aos investimentos para colocar o Afródromo em cena, Pitta afirma que a liga está buscando patrocínio e apoio.

