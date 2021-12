Caio Castro desmente briga no Carnaval

O ator Caio Castro desmentiu que tenha se envolvido em uma briga em um camarote de Salvador. A coluna "Retratos da Vida", do jornal Extra, divulgou que o artista teria se desentendido com outro convidado do camarote e que acabou machucando o pé e cortando a testa.

Mas Caio Castro usou sua página no Instagram nesta quarta-feira, 5, para desmentir a notícia. "Vc acha mesmo que eu ia perder meu tempo brigando no Carnaval? Eu me machuquei na piscina, briga é p pessoa sem conteúdo (sic)!!!", explica.

Caio aproveitou a postagem para elogiar a folia em Salvador. "Salvador......... Mais uma vez, mtu mtu obrigado por mais um carnaval, obrigado por mais um ano de emoção a flor da pele, mais um ano de trio, mais um ano de festa, mais um ano de risadas mais um ano de um carnaval que a gnt só encontra aqui !!!! (sic)".

