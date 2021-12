O ator Caio Castro chegou de surpresa, na tarde desta segunda-feira, 3, em Salvador para curtir o Carnaval. Ele se divertiu em uma pool party, promovida por uma cervejaria, no Clube Espanhol, na Barra.

Animado, Caio, que está de cabeça raspada, chamou a atenção da mulherada enquanto exibia o corpo sarado em uma piscina ao lado de amigos.

O ator foi o centro das atenções e tirou fotos com fãs que também estava na pool party. O ator Bernardo Mesquita também estave no local.

Antes de vir para a capital baiana, Caio Castro curtiu o Carnaval em Minas Gerais.

Caio tirou fotos com fãs que também estava no local. Vídeo também foi feito com o ator na piscina. Veja! (Crédito: Felipe Souto Maior / AgNews)

Da Redação Caio Castro curte festa privada em Salvador

adblock ativo