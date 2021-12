Caio Castro briga em camarote e machuca a testa

O ator Caio Castro partiu a cabeça durante uma suposta briga na saída do camarote da Brahma no Carnaval de Salvador. De acordo com a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, Caio teria se desentendido com outro convidado e trocado socos. O motivo da briga não foi divulgado, mas seria fútil, de acordo com a coluna. Durante a briga, o ator cortou a testa e machucou o pé.

Nos dias seguintes, não foi possível ver o machucado, já que o ator usou um boné. Mas o artista chegou a comentar em sua página no Instagram que estava de "cabeça rachada". Além disso, uma fã postou uma foto com Caio Castro, em que ele aparece com um curativo na testa.

