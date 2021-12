Bruna Marquezine se diverte na folia baiana

Bruna Marquezine causou alvoroço em um dos camarotes no Circuito Dodô (Barra-Ondina) neste penúltimo dia de Carnaval em Salvador. A atriz chegou nesta segunda-feira, 3, na capital baiana para curtir a folia pela primeira vez, depois de ter aproveitado a festa no Rio de Janeiro.

Marquezine esbanjou simpática e tirou fotos com os fãs, mas não quis falar com a imprensa. Em seguida, ela esperou a passagem da cantora Ivete Sangalo, no Bloco Coruja, para seguir com a cantora no trio até o final do circuito, em Ondina. Após o desfile, a atriz deve retornar para o camarote.

Por conta das as gravações da novela Em Família, Marquezine volta para o Rio nesta terça, 4.

adblock ativo