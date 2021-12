Brown realiza ensaio técnico do Afrodromo

A noite da última quinta-feira, 31, foi de música no Museu Du Ritmo, no Comércio, onde Carlinhos Brown realizou o ensaio técnico do bloco Afrodromo.

Os músicos ensaiam para a apresentação que vão realizar em parceria com entidades afros durante o Carnaval. O bloco estreia na folia desfilando pelo circuito do Campo grande no domingo.

