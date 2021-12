Brown comanda Cortejo Afródromo para miscigenar o Carnaval

"Estamos aqui para fazer a miscigenação do Carnaval". Foi com esse discurso que o músico Carlinhos Brown comandou o início do Cortejo Afródromo, desfile que trouxe para o circuito Osmar nada menos que 10 mil integrantes de blocos afros e 450 percussionistas (segundo números da organização do cortejo), transformando o Campo Grande em um cruzamento de raças, etnias e ritmos.

O desfile tem um teor político em marcar a presença das entidades e blocos afro, visando a criação do Afródromo, circuito exclusivo para os blocos afro, em 2014, projeto que conta com uma carta de intenção aprovada pelo atual secretário de cultura de Salvador, Guilherme Bellintanni.

"Podemos falar em um momento histórico, sim. Juntamos todas as nossas comunidades, estamos aqui reproduzindo nossa expressão cultural, mas em um horário digno. Estamos participando todos juntos, mas sem cada um perder suas características próprias", disse a coordenadora pedagógica do bloco afro Bankoma.

O desfile também contou com a participação da vice-prefeita de Salvador, Célia Sacramento (PV), que participou no chão, ao lado dos percussionistas que eram puxados por Brown, também da rua.

Brown aproveitou o momento para lembrar que o trabalho dos blocos afro não se resume ao período do Carnaval: "nós estamos aqui (no carnaval) só sete dias, mas todos estão lá 365 dias fazendo o seu trabalho. E não podemos deixar de lembrar de Neguinho do Samba (criador do samba-reggae, morto em 2009), que deixou o seu legado para nós".

Mas a saída de Brown acabou marcada por um pequeno incidente, que acabou deixando o Cacique do Candeal irritado, reclamando por diversos momentos durante a passagem no início do circuito.

Justamente por ter chamado tanta atenção, pela beleza e singularidade do desfile, um grande número de fotográfos, câmeras e fãs fizeram uma barreira que atrapalhou a passagem de Brown e dos integrantes da percussão dos blocos.

"Tá todo mundo querendo filmar, tirar foto. Depois parece que não somos organizados. Estamos distantes do trio. Precisamos chegar lá para fazer uma festa bonita!", reclamou Brown, por seguidas vezes.

