Blocos infantis agitam crianças no Campo Grande

Em ritmo de Copa de Mundo, o boco infantil Algodão Doce fez a festa de meninos e meninas, na manhã deste sábado, 1º, no circuito do Campo Grande. O bloco liderado pela cantora Carla Perez completa 14 anos neste ano e trouxe no repertório músicas como "Um Abraço Colado", "Rap das Crianças" e "Doce Mania".

Fã de Carla Perez desde os 3 anos, João Paulo Bonfim, 6 anos, aguardava ansioso para dançar ao som da música "Abc Colado Colado". O menino, que sonha em participar do programa da cantora, se considera fã número 1. "Eu tenho tudo dela. Minha vontade é de encontrar com a Carla e falar do meu amor", disse.

Com a mãe Jesseli Bonfim, 38, João Paulo não parava de dançar enquanto respondia as perguntas ao A Tarde. "É a segunda vez que ele participa do Carnaval. Hoje é o nosso primeiro dia, só está no início e ele não para um só segundo. Amanhã tem mais", falou Jesseli.

Enquanto esperava o trio sair da concentração, Adriane Silva, de 9 anos, arriscava alguns passos. "É a primeira vez que estou na Avenida. É tudo muito novo e maravilhoso", disse.

Adriane saiu no bloco infantil Todo Menino é Um Rei, com participação de Nelson Rufino, mas aguardava outros trios passarem. "Quero aproveitar tudo. Amanhã venho de novo para ver Xanddy", falou.

Do lado de fora das cordas, Gabriel Dionísio, de 6 anos, comemorava a cada música com jatos de espuma para todos os lados. "Esse é meu quarto carnaval. Sou um folião de carteirinha", disse.

Ele confessou não ser apenas fã de Carla Perez porque prefere aproveitar todas as opções da festa. "Escuto as músicas dela e gosto, mas o que tocar, estou dançando", contou.

Perguntado sobre a música que vai ganhar nesse Carnaval, ele não pensou duas vezes. "Lepo, Lepo, do Psirico".

adblock ativo