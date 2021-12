Blocos de trio perdem espaço para os camarotes

Sete dias de festa e um sentimento comum entre foliões, empresários e gestores públicos: o Carnaval de 2013 em Salvador marca o início da transição para um novo ciclo da festa que projetou a Bahia para o mundo.

Não foi preciso decreto nem lei. As aspirações da população, aliadas ao senso de oportunidade do empresariado, deram o tom das primeiras mudanças da festa que devem se cristalizar nos próximos anos. E devem ser aceleradas com a disposição da prefeitura de analisar novos modelos que tornem o Carnaval mais plural e economicamente sustentável.

"Como tudo na vida, o Carnaval também é feito de ciclos. Há cerca de 30 anos, o modelo dos blocos com cordas encerrou o ciclo dos clubes. Hoje, temos uma reedição disso. Os camarotes são a bola da vez", analisa André Simões, diretor da Associação Brasileira de Entretenimento, seção Bahia (Abre-BA).

De fato. Os camarotes atingiram o ápice no Carnaval de 2013, tornando-se objeto de desejo de quem quer conforto, segurança ou, simplesmente, status. Para isso, teve gente que pagou até R$ 1,2 mil por um dia de festa. O modelo deu certo, mas tem limitações.

"Os camarotes chegaram ao pico e não têm mais para onde crescer", atesta o empresário Joaquim Nery, presidente da Central do Carnaval. Os blocos de trio, por sua vez, vivem um momento de estagnação de preços. Com a concorrência dos camarotes no segmento de maior poder aquisitivo, estão sendo obrigados a buscar novos públicos e modelos de negócio.

Alguns desceram as cordas, apostando em um modelo financiado pelo patrocinador. Outros focam em nichos, criando espaços para fãs de sertanejo, música eletrônica ou focando no público LGBTT. E também há os que aproveitam o cenário econômico para abrir espaços para o público das classes C e D. "Os blocos estão em transformação, apesar de ainda não termos um novo modelo bem definido. As mudanças serão graduais e naturais", avalia André Simões.

Diversificação - Se de um lado os empresários da festa procuram alternativas, do outro o poder público busca novas formas de diversificar a festa. Dois movimentos já vão neste sentido. O primeiro é o Afródromo, que estreou este ano no Carnaval e, no ano que vem, deverá se consolidar em um circuito próprio. O segundo é alteração do Circuito Osmar, que sairia da Rua Chile em sentido único, seguindo para o Campo Grande.

São novidades que, além de dar novo vigor à festa, devem atrair recursos. "Toda geração de conteúdo novo é importante para atrair patrocinadores", diz Antônio Barreto Júnior, diretor-executivo da OCP/Mago. A diversificação também é um pleito do trade turístico, que pretende atrair para Salvador públicos distintos, com gostos diversos para diferentes tipos de festa.

"Precisamos criar alternativas para atender diferentes perfis de turistas. Nem todo mundo tem dinheiro para viajar e ainda gastar em bloco e camarote", José Manoel Garrido, da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis na Bahia (Abih-BA).

Colaborou Davi Lemos*

