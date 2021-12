Blocos de samba e Chiclete com Banana abrem o Carnaval

A abertura oficial do Carnaval de Salvador está programada para acontecer na passarela do Campo Grande, desta quinta-feira, 7. A maior festa de rua, este ano, começa mais cedo, por volta das 19h30. Quem deve comandar a abertura é a Banda da Cidade e as percussionistas de A Mulherada, de acordo com a programação oficial da Empresa Salvador Turismo (Saltur), de responsabilidade da Prefeitura de Salvador .

Em seguida, o prefeito ACM Neto deve entregar a chave da cidade ao agente comunitário Leandro França dos Santos, o Léo Boy, escolhido Rei Momo de 2013. Após a cerimônia, o trio elétrico da banda Chiclete com Banana desfila na Avenida Sete.

Circuito Dodô - A cantora Gilmelândia abre o circuito Dodô, que vai da Barra a Ondina, com o bloco Baby, por volta das 17h30. Às 18h, a banda Asa de Águia, comandada pelo vocalista Durval Lelys, desfila com o bloco Cocobambu. No circuito, ainda deve passar a banda Timbalada, Tuca Fernandes, com o bloco Eu Vou; Tomate, com o cerveja e Cia; Chica Fé,no Yes; Banda Eva, com o bloco Nu Outro, e Luíz Caldas, comandando o Trio Free Way. O cantor Pablo e a banda Seu Maxixe deve encerrar a noite no circuito.

Circuito Osmar - No primeiro dia de festa, a programação no circuito Osmar, que vai do Campo Grande até a Avenida Sete, retornando pela Rua Carlos Gomes, será dedicada ao samba. O bloco Alerta Geral traz os cantores Delcio Luiz, Dudu Nobre, Fora da Mídia, Fundo de Quintal, Juliana Ribeiro e Neto Bala. Em seguida, surge o Pagode Total, que apresentará em seu trio sua própria banda, o grupo Sensual e o É o Tchan. Depois é a vez do Bloco da Capoeira, comandado por Tonho Matéria. Mais tarde, o cantor Edil Pacheco e as bandas Batifun e Adão Negro devem se apresentar no circuito.

