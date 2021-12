Blocos alternativos dão a largada para a Micareta de Feira

A 76ª Micareta de Feira de Santana (a 108 km de Salvador) será aberta oficialmente às 19 horas desta quinta-feira, 25, mas nesta quarta, 24, à noite, já tem folia na avenida. Oito blocos alternativos saem às ruas e levam ao Circuito Maneca Ferreira, o oficial da festa, nomes como Seu Maxixe, Dudu Nobre e Jamil.

Só Bebo, Bando Banda, Amigos do Nico, Trote, Amigos/Nacola, Quintal Pagodinho, Coco e Cia e Zero Hora são as entidades que desfilam nesta quarta. Ao todo, 105 atrações foram contratadas pela prefeitura para animar os foliões nos circuitos Maneca Ferreira e Quilombola durante o carnaval fora de época do município.

Entre elas, grandes nomes do axé, como Chiclete com Banana, Claudia Leitte, Daniela Mercury, Margareth Menezes e Carlinhos Brown. Cantores e bandas locais, como Márcia Porto, Paulo Bindá, Maryzélia, Djalma Ferreira e a Quixabeira da Matinha também integram a programação.

Além dos circuitos Maneca Ferreira e Quilombola, a micareta também terá o Circuito Charles Albert, na Praça Kalilândia, onde os espetáculos serão abertos na sexta, 26, com concurso para a escolha de Rainha e Rei Momo da terceira idade. Neste espaço, haverá, ainda, três bailes noturnos e mais duas matinês.

Segurança - Cerca de 3 mil policiais civis e militares estarão atuando em conjunto com o Ministério Público e o Poder Judiciário para garantir a segurança da festa.

Postos Policiais Integrados (PPIs) serão instalados no circuito do evento, possibilitando o registro de qualquer tipo de ocorrência, inclusive envolvendo custódia de presos. Além disso, uma central de flagrante funcionará no Colégio Estadual.

O policiamento também conta com dez câmeras instaladas ao longo do circuito, detector de metais em todas as entradas, além de pistolas Taser, arma não letal que dispara uma carga elétrica imobilizante.

Para evitar acidentes, a prefeitura baixou um decreto que determina quais os produtos e serviços que estão proibidos de serem comercializados no circuito. Entre eles, churrasquinhos no espeto, bebidas em garrafas de vidro e a utilização de copos de vidro. Fiscais estarão circulando pelo percurso da festa para garantir o cumprimento da medida.

"Quem desobedecer o decreto estará sujeito às penalidades de multa e apreensão da mercadoria", disse Antônio Carlos Borges Júnior, secretário de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico.

adblock ativo